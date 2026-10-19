Когда не хочется включать духовку, сладкое к чаю всё равно можно приготовить дома. Для таких случаев подходят десерты, которые собирают из готового бисквита или печенья, а затем охлаждают в холодильнике.
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