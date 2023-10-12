Доллар утром торгуется ниже 97 рублей, евро — ниже 104 рублей

Доллар на Московской бирже на открытии торгов в четверг, 12 октября, падает более чем на три рубля к закрытию торгов среды и торгуется по 96,9 рублей, евро — по 103,4, следует из данных торговой площадки.
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