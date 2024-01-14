Пентагон разозлился на Лондон из-за утечки данных об атаке по хуситам

Допущенная Лондоном утечка информации о подготовке ударов по объектам йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» вызвала раздражение в Пентагоне, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военных кругах США.
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