18-летнего жителя Улан-Удэ задержали за изготовление запрещенных веществ в заброшенном доме

В Улан-Удэ задержан 18-летний местный житель, который изготавливал наркотики в заброшенном доме. Сотрудники Росгвардии обнаружили его во время патрулирования улицы Кирова, когда заметили подозрительное движение в одном из окон деревянного аварийного дома.
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