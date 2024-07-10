18-летнего жителя Улан-Удэ задержали за изготовление запрещенных веществ в заброшенном доме

В Улан-Удэ задержан 18-летний местный житель, который изготавливал наркотики в заброшенном доме. Сотрудники Росгвардии обнаружили его во время патрулирования улицы Кирова, когда заметили подозрительное движение в одном из окон деревянного аварийного дома.