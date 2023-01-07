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Гендиректор «Пари НН» подтвердил, что Дзюба предложил себя клубу: «Нам это неинтересно. Переговоров не будет»

Гендиректор «Пари НН» Равиль Измайлов подтвердил, что Артем Дзюба предложил себя клубу. «С ним лично у меня диалога не было, но были определенные люди, которые позвонили в наш клуб и предложили его услуги.

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