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Всё о женщинах

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Можно ли не платить за парня или девушку, если они сбежали со свидания? Да, но придётся подстраховаться заранее

Можно ли не платить за парня или девушку, если они сбежали со свидания? Да, но придётся подстраховаться заранее

Юрист Саунин: не платить за сбежавшего со свидания можно, запросив раздельные счета. Порой долгожданное свидание оборачивается совсем не романтическим вечером, а побегом одного из пары — в жизни случается всякое.

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