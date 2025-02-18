Можно ли не платить за парня или девушку, если они сбежали со свидания? Да, но придётся подстраховаться заранее

Юрист Саунин: не платить за сбежавшего со свидания можно, запросив раздельные счета. Порой долгожданное свидание оборачивается совсем не романтическим вечером, а побегом одного из пары — в жизни случается всякое.
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