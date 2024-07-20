«Спорт - норма жизни». В регионах построят более 2 тысяч спортивных объектов

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Михаил Дегтярёв провели всероссийский семинар-совещание по развитию физической культуры и спорта с руководителями органов исполнительной власти регионов.
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