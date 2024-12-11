Владимир Путин провел ежегодное заседание с членами СПЧ

О том, что решающие события для укрепления суверенитета и безопасности России сейчас происходят как раз на линии боевого соприкосновения, сегодня говорил Владимир Путин на заседании по развитию гражданского общества и правам человека.
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