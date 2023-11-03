В Москве арестовали полковника СКР, расследовавшего дело Галявиева

В Москве заключили под стражу заместителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ полковника юстиции Александра Избенко.
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