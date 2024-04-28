Илон Маск представляет новые функции в социальной сети X: Революционные изменения на горизонте Ирэн ОрлонскаяВ своем последнем заявлении американский миллиардер Илон Маск подтвердил, что социальная сеть X намерена начать взимать плату с новых пользователей за использование некоторых функций, включая размещение постов, закладок, а также за лайки и реакции на публикации других пользователей.
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