Илон Маск представляет новые функции в социальной сети X: Революционные изменения на горизонте Ирэн ОрлонскаяВ своем последнем заявлении американский миллиардер Илон Маск подтвердил, что социальная сеть X намерена начать взимать плату с новых пользователей за использование некоторых функций, включая размещение постов, закладок, а также за лайки и реакции на публикации других пользователей.