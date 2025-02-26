Президент «Марселя» Лонгория дисквалифицирован на 15 матчей за слова о коррупции во французском футболе

Напомним, Пабло Лонгория, комментируя удаление Дерека Корнелиуса в матче с «Осером» (0:3), заявил: «Это коррупция, скандал! Если завтра организуют Суперлигу, я буду там, а не в этой дерьмовой лиге!» Впоследствии президент «Марселя» извинился за свои слова.