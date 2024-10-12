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Глава Wildberries призвала мужа не спасать ее разборками в стиле 1990-х

Глава Wildberries призвала мужа не спасать ее разборками в стиле 1990-х

Основательница Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) попросила своего мужа Владислава Бакальчука (супруги находятся в процессе развода) действовать в рамках российского законодательства, а "не устраивать разборки в стиле 1990-х".

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