Глава Wildberries призвала мужа не спасать ее разборками в стиле 1990-х

Основательница Wildberries Татьяна Ким (бывшая Бакальчук) попросила своего мужа Владислава Бакальчука (супруги находятся в процессе развода) действовать в рамках российского законодательства, а "не устраивать разборки в стиле 1990-х".
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