Как отметил глава МИД России, людей на Украине при помощи законов лишили истории. Сергей Лебедев2025-03-12 09:06:24 © Фото: ТРК «Звезда» Поделиться: Россия в контексте мирного урегулирования на Украине знает, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей.
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