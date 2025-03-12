Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Лавров: РФ не пойдет на компромисс по Украине, который ставит под угрозы судьбы людей

Лавров: РФ не пойдет на компромисс по Украине, который ставит под угрозы судьбы людей

Как отметил глава МИД России, людей на Украине при помощи законов лишили истории. Сергей Лебедев2025-03-12 09:06:24 © Фото: ТРК «Звезда» Поделиться: Россия в контексте мирного урегулирования на Украине знает, что нужно делать, чтобы не идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей.

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