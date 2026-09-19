МО РФ: Киев стремится выдать действия ВСУ за успехи на поле боя

В Министерстве обороны России 19 сентября заявили, что Киев стремится выдать действия Вооруженных сил Украины за успехи на поле боя.
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