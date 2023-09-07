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Назло всем, кто хотел загнать нас в каменный век

Назло всем, кто хотел загнать нас в каменный век

К размышлениям на тему продовольственной безопасности и значимости России хочется добавить следующее.

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Комментарии
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Александр Салтановский
И по всему видно - большой!
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52 мин.
Маргарита Гринберг
Не лень было Сергею Иванову столько писать и все мимо, да многое могли раньше, но не беда, все сделаем и все у нас будет , как должно быть, что же вы не паниковали, когда Горбачев с Ельциным страну продавали?
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28 мин.
SI
Sergey Ivanov
Не возвращаем. Чтобы вернуть- надо сначала социализм в стране восстановить. Просто меняются персонажи возле кормушки. Кого- то отпихнули, кого- то приблизили... А народ здесь ни при чем.
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22 мин.

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