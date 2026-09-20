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Авто Новости

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Как я спасаю двигатель от нагара: личный опыт городской эксплуатации и трассовой профилактики

Как я спасаю двигатель от нагара: личный опыт городской эксплуатации и трассовой профилактики

Городская эксплуатация автомобиля редко ассоциируется с бережным отношением к мотору, хотя со стороны кажется, что именно в пробках и на малых скоростях агрегат испытывает минимальные нагрузки.

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