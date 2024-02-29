От Тегерана до Пекина: в верноподданническом раже киевский режим готов сражаться за интересы США где угодно

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава анонсировала оглашение очередного пакета санкций в отношении Российский Федерации, приурочив его ко второй годовщине начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации территории бывшей УССР.
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