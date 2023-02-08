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Пятиклассница-тихоня расправилась с девочкой в школьном туалете за то, что та не захотела с ней дружить

Пятиклассница-тихоня расправилась с девочкой в школьном туалете за то, что та не захотела с ней дружить

Трагедия в лицее №10 в Химках. Известно, что 11-летняя школьница получила 100 ножевых ранений от одноклассницы за то, что не захотела с ней дружить.

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