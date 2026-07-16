ВС России дошли до окрестностей Славянска и нашли два пути для входа

В районе Красного Лимана российские подразделения вплотную приблизились к окраинам Славянска. Как сообщил замкомандира 9-го инженерно-сапёрного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Гагарин, операторы БПЛА уже наносят удары по украинским позициям в этом городе.