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Коротко о главном

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ВС России дошли до окрестностей Славянска и нашли два пути для входа

В районе Красного Лимана российские подразделения вплотную приблизились к окраинам Славянска. Как сообщил замкомандира 9-го инженерно-сапёрного полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» с позывным Гагарин, операторы БПЛА уже наносят удары по украинским позициям в этом городе.

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