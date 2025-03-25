Ant Group сообщает, что сократила расходы на ИИ на 20% с помощью китайских чипов

Ant Group, гигант финансовых технологий, поддерживаемый компанией Alibaba, объявил о крупном достижении в области искусственного интеллекта (ИИ), успешно обучив модель с помощью полупроводников отечественного производства.
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