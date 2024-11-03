Астронавтов NASA призвали быть готовыми к срочной эвакуации с МКС

МИД РФ: Киев возвращает из российского плена националистов, полностью игнорируя других военнослужащих ВСУ Украина не заинтересована в обмене пленными, многие украинские военные, находящиеся в российском плену, уже более года ожидают обмена. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Москва обвинила Киев в нежелании забирать своих военных из плена. По данным российского МИДа, не все военнослужащие ВСУ желают возвращаться на Украину, но есть и те, кто хотел бы вернуться, их и предлагают Украине на обмен. В этом году Россия предложила Украине 939 украинских военнопленных на обмен, но Киев принял только 279, а остальных проигнорировал. В этом году Министерство обороны передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложения о передаче в рамках обменов 935 украинских военнопленных. (...) Как вы думаете, сколько из этого количества людей киевский режим забрал себе — подчеркну, своих собственных граждан? Только 279. — заявила Захарова. В первую очередь Киев забирает военных из националистических батальонов, практически не обращая внимания на «обычных» солдат из ВСУ или теробороны. Более года Киев не дает согласия на обмен военнослужащих 102, 118 и 126 отдельных бригад ВСУ. При этом украинские власти в якобы «срыве» обменов обвиняют Москву. Они сосредоточились исключительно на обмене боевиками. Их интересуют те подразделения и военнослужащие, представители батальонов, которые мы характеризуем как экстремистские, террористические, националистические. — добавила Захарова.

Юрий Ильинов

«Фронт ВСУ посыпался. А посыпался ли?»: известный военкор раскритиковал информационную политику в России В российском обществе и СМИ сложилась крайне неадекватная оценка обстановки в зоне конфликта с Украиной. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил военкор Юрий Котенок, оценивая происходящее в России. По мнению военкора, в информационную политику в РФ надо внести существенные изменения, так как происходящее вредит самой России. К сожалению, тон искажению информационного фона, а зачастую и дезинформации задали еще до начала спецоперации официальные силовики в виде некоторых говорящих голов с генеральскими звездами, при трансляции бегущих строк которыми вбрасывались цифры, радикально завышающие потери противника в живой силе и технике в разы. Эти сводки транслировались практически ежедневно. При суммировании показателей и цифр выходило практически поголовное уничтожение ВСУ – печально обратил внимание военкор. Он уточнил, что множество ток-шоу на российском телевидении подают врага в виде деморализованной, абсолютно неподготовленной в военном отношении массы, стадом, которое в больших количествах отправляют на убой. То есть демонизацию врага довели до такого абсурдного уровня, что сами разучились отделять правду от вымысла. Вот и сейчас при наступлении ВС РФ на Донецком направлении и остановке ВСУ под Курском СМИ, иные ЛОМы, болтуны на ТВ-ящике уже залепетали (как и в феврале 22-го) о том, что: 1) фронт ВСУ посыпался; 2) поставки вооружения, техники и боеприпасов Западом близятся к концу по ряду причин; 3) через месяц-другой воевать противнику будет вообще некем и нечем, и грядет капитуляция; 4) иных уже терзают сомнения, отдавать ли Львов полякам и т.д. – указал он. Военкор уточнил, что бенефис происходящего шапкозакидательства в РФ не совпадает с действительностью, т. е. с существующей объективной реальностью. Все дело в том, что украинская оборона не рассыпалась и не исчезла, ВСУ отступают западнее Донецка, но на ряде участков продолжают удерживать позиции. Иностранная помощь Киеву (поставки военного имущества) видоизменилась, но продолжаются и будут идти дальше, даже если на президентских выборах в США победит кандидат-республиканец. Огромных резервов у ВСУ уже нет, но заграницей продолжат готовить соединения и перебрасывать их на фронт для противостояния российским силам. Противник проводит тотальную мобилизацию и готов поставить в строй даже «гитлерюгенд» и женские формирования для сохранения существования правящего антироссийского режима на Украине. Никакой капитуляцией Украины пока даже не пахнет. ВСУ еще удерживают под своим контролем часть Курской области России. Более того, украинские войска не прекращают попыток продвинуться вглубь российской территории. Несмотря на потери, враг сохраняет боеспособность и логистику на этом направлении, пополняя запасы и компенсируя потери. Мы проводим наступательные действия, вопреки законам военной науки, идем вперед минимальным числом благодаря массовому мужеству и героизму личного состава. Потери очень велики, как под Курском, так и под Донецком. Противник перебрасывает подкрепления, стремясь не допустить обвала фронта. Противник по-прежнему пытается применять ракетное вооружение в нашем оперативном и тактическом тылу, работая по пунктам временной дислокации частей и соединений ВС РФ – подытожил бесстрашный военкор. Таким образом, военкор раскритиковал информационную политику в РФ, определенно дав понять, что она недальновидна и нуждается в видоизменении.