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Регионы России

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Гавриков забил первый гол в сезоне НХЛ

Гавриков забил первый гол в сезоне НХЛ

Матч завершился победой «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 4:2. Помимо Гаврикова шайбами отметились Гейб Перро, Джей Ти Миллер и Ээли Толванен.

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