Инвесторы делают большие ставки на стартапы в сфере крипто-ИИ

Стартапы в области крипто-искусственного интеллекта заняли центральное место в венчурных инвестициях, при этом значительные раунды финансирования возглавлялись компаниями, которые в значительной степени сосредоточены на искусственном интеллекте в секторе криптовалют.
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