Вершинин и делегация ООН обсудили поставки российских удобрений на мировой рынок

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин в четверг, 14 декабря, встретился с делегацией Организации Объединённых Наций (ООН), в составе которой была генеральный секретарь комиссии ООН по вопросам развития и торговли Ребека Гринспан.