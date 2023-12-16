Вершинин и делегация ООН обсудили поставки российских удобрений на мировой рынок

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин в четверг, 14 декабря, встретился с делегацией Организации Объединённых Наций (ООН), в составе которой была генеральный секретарь комиссии ООН по вопросам развития и торговли Ребека Гринспан.
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