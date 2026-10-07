12 или 13 октября: южноафриканский пастор назвал даты «конца света» и объяснил свой расчет

12 или 13 октября: южноафриканский пастор назвал даты «конца света» и объяснил свой расчетЮжноафриканский пастор Джошуа Мхлакеле снова предсказал «конец света», но теперь перенес его на октябрь 2026 года.
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