Экс-подрядчиков по реставрации Эрмитажа ждет суд за аферы с бюджетом

В Санкт-Петербурга началось судебное разбирательство по делу о мошенничестве на 376 млн рублей. Обвинение предъявлено Виталию Лисунову и Павлу Нарницкому, которые организовали аферистскую схему при реставрации Эрмитаэа.
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