Москалькова обратилась в ОБСЕ после атаки боевиков на журналистов

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный «Комитет защиты журналистов» в связи с очередной атакой киевского режима на съемочную группу телеканала НТВ в Горловке ДНР.