Как прикоснуться к Аркаиму, не выезжая из Челябинска

Аркаим для многих остаётся местом скорее легендарным, чем реально доступным: все знают, что где-то в степи есть древнее поселение, музей и необычная атмосфера, но многочасовая дорога останавливает даже очень любопытных.
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