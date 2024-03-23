Как россияне отреагировали на трагедию в «Крокус Сити Холле»

Россияне еще сильнее сплотились на фоне трагедии в «Крокус Сити Холле». Люди сдают кровь, оказывают поддержку друг другу, даже бизнес делает все, что в его силах, чтобы помочь пострадавшим и им семьям в результате теракта в концертном зале.
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