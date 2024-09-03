«Горькие» итоги выборов в Германии напомнили об истоках Гитлера

@ Michael Reichel/dpa/Global Look Press Tекст: Дмитрий Бавырин Результаты выборов в Тюрингии и Саксонии – самых богатых землях восточной Германии – стали катастрофой для правящих партий, но не для политической системы ФРГ в целом.
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