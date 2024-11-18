Результат работы кинолаборатории «Нюлэс Сюлэм» представят зрителям в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 23 ноября, в кинотеатре «Империя грёз» (переулок Широкий, 53) состоится премьера короткометражного фильма «Крона» (6+), который был снят летом 2024 на территории агротуристического комплекса «Зеленая звезда» в Каракулинском районе Удмуртия.