США раздувают тему "китайской киберугрозы", будучи крупнейшей "хакерской империей" в мире -- посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Москва, 9 апреля /Синьхуа/ -- США продолжают раздувать тему киберугрозы со стороны Китая, хотя в действительности сами являются крупнейшей "хакерской империей" в мире и представляют наибольшую угрозу глобальной кибербезопасности.
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