Китай
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Китай

5 подписчиков

США раздувают тему "китайской киберугрозы", будучи крупнейшей "хакерской империей" в мире -- посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

Москва, 9 апреля /Синьхуа/ -- США продолжают раздувать тему киберугрозы со стороны Китая, хотя в действительности сами являются крупнейшей "хакерской империей" в мире и представляют наибольшую угрозу глобальной кибербезопасности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх