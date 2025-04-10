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Китай

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США – самая большая "хакерская империя" в мире-- посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

10 апреля, «Жэньминь жибао» онлайн -- США продолжают раздувать тему киберугрозы со стороны Китая, хотя в действительности сами являются крупнейшей "хакерской империей" в мире и представляют наибольшую угрозу глобальной кибербезопасности.

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