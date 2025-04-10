10 апреля, «Жэньминь жибао» онлайн -- США продолжают раздувать тему киберугрозы со стороны Китая, хотя в действительности сами являются крупнейшей "хакерской империей" в мире и представляют наибольшую угрозу глобальной кибербезопасности.