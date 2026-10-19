Тихая речная гладь часто скрывает тайны, о которых многие даже не догадываются. Прямо под ногами купающихся и лодками рыбаков в темных омутах живут настоящие речные гиганты, способные вырастать до невероятных размеров.
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Было дело в спортивном лагере под Константиновском в середине 80-х. Поймали сома, начальник лагеря с механиком на фафане (фанерная весельная лодка на 3 человек максимум). Вес не знаю нечем было мерить но длина 2,2 метра и таскал их по Дону часа два. Благо в отводе от шлюза и суда там не проходили....
исполнилось 7(24 ииюня 1967)Мста, Опеченский Посад. Женщина пошла за водой. глядь, а там сом. Того сома она голыми руками вытащила. Это была борьба, го женщина победила.У сома на боку была пара пиявок. потом чистый вес сома был 13кг 200 гр. сом был моего роста.
Ловил сомёнка на 37 килограммов в Кара-Кумском канале на донку. В обед была хорошая уха на весь сапёрный батальон.