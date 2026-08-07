«Мама, я вас спас!»: три истории вербовки детей украинскими мошенниками

Среди россиян, которые попадаются на уловки украинских мошенников, есть особая группа — это дети. Процесс обработки — от первого контакта до передачи денег или исполнения задания от кураторов может занять от двух часов до нескольких месяцев.
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