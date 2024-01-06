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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амкал» объявил об уходе Дуба

Об этом сообщили соцсети клуба. «Кирюша, спасибо за то время, что ты был с нами. Мы от всей души желаем тебе удачи и не говорим «прощай»», – пишет клуб в посте в телеграм-канале.

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