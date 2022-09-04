Победы «Барсы» и «Реала», триумф «Милана» в дерби, Левандовски, Холанд и Хвича снова забивают, а Месси ассистирует, худший старт «Ливерпуля» и другие новости

Всем привет! Настраиваемся на яркое воскресенье вместе с утренним дайджестом новостей 💥 1. «Реал» идет без потерь в Ла Лиге, выиграв четвертый матч подряд – у «Бетиса» (2:1).
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