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Победы «Барсы» и «Реала», триумф «Милана» в дерби, Левандовски, Холанд и Хвича снова забивают, а Месси ассистирует, худший старт «Ливерпуля» и другие новости

Победы «Барсы» и «Реала», триумф «Милана» в дерби, Левандовски, Холанд и Хвича снова забивают, а Месси ассистирует, худший старт «Ливерпуля» и другие новости

Всем привет! Настраиваемся на яркое воскресенье вместе с утренним дайджестом новостей  💥 1. «Реал» идет без потерь в Ла Лиге, выиграв четвертый матч подряд – у «Бетиса» (2:1).

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