В Волгограде депортируемых мигрантов из Средней Азии и Кавказа кормят вдвое лучше, чем местных школьников

Лариса Поплавская

А почему департация опять за наш счет??? Они приехали на заработки, заработали так пусть питаются за свой счет. Или "наши Чиновники" считают, что нашим детям и объедков со стола мигрантов хватит. Разве только за эту разницу чинуши не достойны сурового наказания???? Что еще не до конца обобрали нашу страну. Может это и жестоко, но Сталин правильно отправлял их в товарниках. А мы им еще и вип вагонв предложим. Мы же "потомки матери Терезы" И сколько же дней эти переселенцы живут в этих местах отправки (месяц, два) И разве они на халяву не отхватили материнский капиталл: Им еще и этого не хватает??? ну тогда все.... Туши свет и кидай гранату.