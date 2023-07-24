Одного абу-бандита в сутки обходится кормить за 754 рубля,.оценили местные чиновники МВД. Трехразовое питание мигрантов ввозимых властями РФ обходится бюджету России вдвое больше пятиразового для детей.
В Волгограде депортируемых мигрантов из Средней Азии и Кавказа кормят вдвое лучше, чем местных школьников
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Смирнов
Казнокрадов к депортируемым. И с первой же партией из страны.
Ответить
20 час.
Лариса Поплавская
А почему департация опять за наш счет??? Они приехали на заработки, заработали так пусть питаются за свой счет. Или "наши Чиновники" считают, что нашим детям и объедков со стола мигрантов хватит. Разве только за эту разницу чинуши не достойны сурового наказания???? Что еще не до конца обобрали нашу страну. Может это и жестоко, но Сталин правильно отправлял их в товарниках. А мы им еще и вип вагонв предложим. Мы же "потомки матери Терезы" И сколько же дней эти переселенцы живут в этих местах отправки (месяц, два) И разве они на халяву не отхватили материнский капиталл: Им еще и этого не хватает??? ну тогда все.... Туши свет и кидай гранату.
Ответить
17 час.
Лариса Поплавская
Хватит упрощать и принимать всю эту толпу. Их нужно выдворять из страны, а мы все принимаем. Это вредительство и предательство нашего народа. Прекратите давать им гражданство и льготы из наших налогов. Мы категорически против содержать их за свой счет. Всех, кто нуждается в мигрантах уволить со всех руководящих постов. Это и есть разрушающая нас изнутри 5 колонна ненасытных чинуш. В Европе арестовали 6% чел. причастных к нелегальной миграции, а у нас за это чины и пагоны дают.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии