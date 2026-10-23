Жеребец, оценённый в несколько сотен тысяч рублей, пропал с выпаса в Обоянском районе. Полиция нашла похитителя, которым оказался 38-летний местный житель.
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