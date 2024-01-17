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Politico: Орбан может перестать противодействовать оказанию военной помощи Киеву

Politico: Орбан может перестать противодействовать оказанию военной помощи Киеву

Венгерский премьер Виктор Орбан уже показал Евросоюзу, что готов отказаться от противодействия военной помощи для Киева, если объединение обеспечит Будапешту некоторые политические и экономические преференции.

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