В астраханских школах и вузах более 1200 обучащихся имеют высокую степень риска употребления наркотиков

При этом количество употребляющих запрещенные вещества в регионе несовершеннолетних сократилось. Вчера под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина состоялось очередное заседание региональной антинаркотической комиссии, на которой подвели итоги работы за 2024 год.
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