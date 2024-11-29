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В астраханских школах и вузах более 1200 обучащихся имеют высокую степень риска употребления наркотиков

В астраханских школах и вузах более 1200 обучащихся имеют высокую степень риска употребления наркотиков

При этом количество употребляющих запрещенные вещества в регионе несовершеннолетних сократилось. Вчера под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина состоялось очередное заседание региональной антинаркотической комиссии, на которой подвели итоги работы за 2024 год.

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