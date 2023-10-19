Офицер США Шоффер: ВСУ ничего не добились в ходе наступления и выдохлись

Вооруженные силы Украины в ходе своего контрнаступления не смогли завоевать никаких постоянных позиций, они уже выдохлись, несмотря на отсутствие каких-либо успехов, заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.
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