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Кафу о Винисиусе: «Расизм – это вопрос образования. Мы должны бороться с этим. Люди должны быть образованы так, чтобы они могли жить в стране, где есть равенство»

«Мы должны с этим бороться. Расизм – это вопрос образования. Люди должны быть образованы так, чтобы они могли жить в стране, где есть равенство.

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