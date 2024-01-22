WSJ узнала подробности плана Евросоюза помогать Украине в обход Венгрии

Еврочиновники на этой неделе приступят к обсуждению нового плана по предоставлению Украине военной помощи на десятки миллиардов евро, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на попавший в ее распоряжение конфиденциальный проект плана, распространенный 19 января.
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