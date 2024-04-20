Штаты помешали Киеву сохранить Украину

История срыва Стамбульских соглашений обрастает новыми подробностями. Выяснилось, что Россия, в отличие от США, была готова предоставить Киеву широкие гарантии безопасности наподобие пятой статьи договора НАТО.
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