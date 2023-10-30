Картины Виктора Михайловича Васнецова всем нам известны с детства. Они часто встречаются среди иллюстраций народных сказок и былин и, казалось бы, кроме сказочного в них нет больше никакого смысла.
10 шедевров Виктора Васнецова
Комментарии
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Жанна Чешева
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1 д.
Николай Берлизов
Жанна, спасибо за интересную статью и отдельно - за репродукции из "копилочки"!
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1 д.
Жанна Чешева
Пожалуйста, будут ещё другие художники, заходите, копилочка моя ещё не опустела)))
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1 д.
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