❗️⚡️Обновление информации о ситуации в Сирии: Израильские СМИ со ссылкой на источник в разведке сообщают, что Башар Асад сегодня ночью прибыл на авиабазу Хмеймим, откуда якобы должен вылететь в Москву.
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❗️⚡️Обновление информации о ситуации в Сирии: Израильские СМИ со ссылкой на источник в разведке сообщают, что Башар Асад сегодня ночью прибыл на авиабазу Хмеймим, откуда якобы должен вылететь в Москву.