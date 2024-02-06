День святой Ксении Петербургской 6 февраля 2024: во сколько начинается служба в храме, о чем просят святую Юлия Пономарева6 февраля 2024 года Церковь отмечает День Святой блаженной Ксении Петербургской – известной святой, чья жизнь была примером преданности и любви к Богу.