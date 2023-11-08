Хутору в Новокубанском районе вернули имя русского учёного и топографа Стебницкого

До настоящего времени из-за ошибки в документах населённый пункт носил название Стеблицкий.В Краснодарском крае восстановили историческую справедливость, вернув хутору в Новокубанском районе имя Иеронима Стебницкого — русского учёного и топографа, одного из крупнейших исследователей Кавказа.
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