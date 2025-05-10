В субботу утром в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, чтобы вместе с премьер-министром Польши Донал

В субботу утром в Киев прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, чтобы вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском принять участие в координационной встрече западных лидеров по инициативе Украины.